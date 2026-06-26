Андрей Сибига: Украина будет принимать зеркальные меры в ответ на действия Минска 26.06.2026, 18:38

Андрей Сибига

Киев внимательно следит за всеми потенциальными угрозами со стороны режима Лукашенко.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев будет действовать по принципу «зеркального ответа» на возможные шаги Беларуси. По его словам, Украина пока не ожидает непосредственного участия Беларуси в войне, но внимательно следит за всеми потенциальными угрозами.

Андрей Сибига отметил, что Киев исходит из того, что белорусские власти не будут втягиваться в войну, так как понимают, что любые враждебные действия получат соответствующий ответ.

Он также сообщил, что накануне Беларусь направила через украинское посольство в Минске ноту с предложением ввести определенный особый режим посещения пограничной зоны — разрешить украинцам собирать грибы и ягоды на территории Беларуси. При этом, по словам Сибиги, в документе есть ссылки на соглашения, которые уже не действуют, так как Украина вышла как из соответствующих документов СНГ, так и из двусторонних договоренностей с Беларусью. Государственная пограничная служба Украины уже официально сообщила, что не заинтересована в этом предложении.

Министр добавил, что украинские разведывательные и другие службы постоянно контролируют ситуацию в Беларуси. По его словам, они анализируют изменения в белорусском законодательстве, реорганизацию войсковых подразделений, количество войск у украинской границы, совместные мероприятия Беларуси и России, а также возможность использования белорусской инфраструктуры для нападений на Украину.

Сибига подчеркнул, что предупреждения, которые озвучивает президент Украины, не являются пустыми заявлениями, и белорусские власти должны это осознавать.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com