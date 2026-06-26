ВСУ начали использовать тяжелые НРК Protector на фронте 26.06.2026, 18:27

2,350

Видео.

Украинские военные начали использовать тяжелые наземные роботизированные комплексы Protector для доставки грузов на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook «Украинской бронетехники».

«НРК «Protector» в составе 429 отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес» выполняет логистические миссии на самых опасных участках фронта. Во время одной из операций комплекс потерпел осколочное поражение вражеским FPV-дроном, однако продолжил движение и успешно доставил груз на позиции военных», - говорится в сообщении.

В бригаде отмечают, что за один рейс «Protector» доставляет почти тонну груза. Это запас продовольствия, боеприпасов и необходимого имущества, недостающего подразделения на неделю. Для сравнения большинство меньших электрических логистических НРК способны перевозить в среднем около 300 кг груза на расстояние до 20 км.

К сожалению, после выполнения одной из миссий и обеспечения подразделения необходимым снаряжением на обратном пути НРК подорвался на мине. Из-за полученных повреждений вернуть его не удалось.

Наземный комплекс может ехать со скоростью до 60 км/ч. Платформу можно оснащать различным вооружением, в частности, боевым модулем с пулеметом Browning M2, противотанковыми ракетными комплексами, а в перспективе – лазерным оружием и зенитными дронами.

Отмечается, что комплекс позволяет доставлять грузы в зоны повышенного риска, уменьшая угрозы личному составу и поддерживая подразделения на передовой всем необходимым.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com