Defense News: Украина разработала ракету, которую ветром несет в Россию 1 26.06.2026, 18:08

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Фото: Euromaiden Press

Она запускается на границе стратосферы с воздушного шара.

Украина разработала ракету, которая запускается на границе стратосферы с воздушного шара и способна преодолевать российские средства радиоэлектронной борьбы.

Об этом в пятницу, 26 июня, пишет американское издание Defense News.

По данным издания, это один из новейших видов вооружения, который Украина применяет в рамках кампании ударов средней дальности по территории России. Ее цель — заставить Кремль отозвать войска и вернуться за стол переговоров.

Ракета DART, запускаемая с воздушного шара, спускается с высоты примерно 7−11 миль (11−18 км) и движется под спутниковой наводкой, пока не достигнет высоты около 4 миль (6,5 км). После этого система навигации выключается, а твердотопливный двигатель выводит ракету на заданную траекторию, сообщили разработчики из украинской компании Центр инновационных технологий.

После выключения системы навигации российские средства радиоэлектронной борьбы уже не могут сбить ракету с курса.

Компания разработала DART для запуска с воздушного шара, а не с самолета или наземной пусковой установки. По замыслу разработчиков, это дешевый, малозаметный и устойчивый к средствам радиоэлектронной борьбы носитель, предназначенный для доставки управляемого вооружения вглубь территории России.

По данным издания Милитарный, боеголовка ракеты весом около 13 кг разбрасывает ведущие графитовые нити, предназначенные для короткого замыкания российских электросетей. В то же время система еще не прошла украинскую военную кодификацию.

«Воздушные шары активно используются Вооруженными силами Украины преимущественно как платформы поддержки и средства для нанесения ударов средней и большой дальности», — сообщил изданию Euromaidan Press в прошлом месяце полковник в отставке Виктор Кевлюк, который прослужил в Вооруженных силах Украины 35 лет и ныне работает в киевском Центре оборонных стратегий.

«Они недорогие, незаметные на радарах, могут долго оставаться в воздухе и нести полезную нагрузку», — отметил Кевлюк.

По его словам, Украина уже запустила более 1 000 таких аэростатов в сторону России.

Сейчас Киев использует эти воздушные шары для запуска управляемых ракет. Двигаясь по преобладающим западным ветрам, они проникают вглубь территории России и могут достигать даже Москвы. Во время удара в сентябре прошлого года российские средства ПВО зафиксировали их на высоте около 6 миль (9.7 км).

Воздушные шары могут дрейфовать по ветру на расстояние более ста миль, прежде чем сбросить что-то, а затем передать эстафету дрону или ракете, которые пролетят еще сотни миль.

ВСУ уже использовали военные воздушные шары, чаще всего для наблюдения или как приманки.

Эти дешевые воздушные шары, дрейфующие по ветру, заставляют российскую ПВО запускать ракеты-перехватчики С-300 и С-400, стоимость которых достигает миллионов долларов. Стоимость одного шара составляет около 200 долларов.

В сентябре во время ночного комбинированного удара Украина запустила несколько воздушных шаров над Москвой и Татарстаном. Эта стратегия, по мнению аналитиков, имела целью запутать российскую ПВО.

Другая сторона истории стала известна в мае, когда в сети появилось видео, на котором видно падение американского ударного беспилотника с украинского аэростата над линией фронта. Ролик, распространенный украинскими военными каналами, стал первым публичным свидетельством того, что Киев использует аэростаты в сочетании с высокоточным вооружением.

Дрон под названием Hornet — это ударный БПЛА длиной примерно семь футов (2,13 м), управляемый искусственным интеллектом, разработанный американской компанией Perennial Autonomy. Он уже используется украинскими военными для поражения российских линий снабжения.

По данным Euromaidan Press, украинские военные запускали его с воздушного шара, который доставлял дрон на расстояние в десятки миль и сбрасывал его на высоте более 26 000 футов (7,9 км). Во время полета дрон расходовал лишь незначительную часть заряда аккумулятора.

Как сообщает The Defence Blog, украинские операторы дронов утверждают, что такое «преимущество в старте» примерно удваивает дальность полета Hornet.

Компания Perennial Autonomy, производящая дрон Hornet, была основана бывшим генеральным директором Google Эриком Шмидтом на базе его предыдущих проектов беспилотников White Stork и Swift Beat в Украине. По данным СМИ, эти инициативы в прошлом месяце выиграли крупнейший контракт в сфере противодействия беспилотникам в истории Вооруженных сил США — на сумму до 500 миллионов долларов.

Россия тоже узнала об этой идее — но не получила поддержки ветра.

Ветры вдоль линии фронта дуют с запада на восток, поэтому российские аэростаты, запущенные в сторону Украины, обычно дрейфуют обратно над территорией России.

Это географическая особенность, которая играет на руку Киеву, отмечает издание.

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