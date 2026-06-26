США возобновили нефтяные санкции против России 2 26.06.2026, 21:52

Вашингтон ослаблял санкции против РФ из-за ситуации в Ормузском проливе.

Соединенные Штаты возобновили действие нефтяных санкций против России после временного ослабления из-за ситуации в Ормузском проливе. Об этом уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк рассказал в комментарии РБК-Украина, обнародованном 26 июня.

16 июня президент США Дональд Трамп предположил, что вскоре Вашингтон может усилить ограничения против российской нефти. По его словам, Вашингтон ранее снял часть ограничений, поскольку не хотел препятствовать ее поставкам.

«Нефтяные санкции США против «Роснефти» и «Лукойла» в силе», – рассказал Власюк.

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