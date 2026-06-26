Россия останавливает крупнейшее месторождение алмазов в Архангельской области 2 26.06.2026, 21:38

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Фото: goldensign.ru

Из-за финансовых проблем.

Российская алмазодобывающая компания «Алроса» решила приостановить горные работы на предприятии «Севералмаз», которое обеспечивает около 10% добычи алмазов в стране.

«Решение принято в соответствии со стратегией „Алросы“ по сохранению операционной и финансовой устойчивости и ‌соблюдению дисциплины в части эффективного управления ‌потоками продаж алмазного сырья на алмазно-бриллиантовом рынке», — цитирует Reuters заявление «Алросы».

Приостановка работ на предприятии, которое разрабатывает месторождение им М. В. Ломоносова в Архангельской области, стартует 1 июля и продлится 3 месяца. Месторождение состоит из шести кимберлитовых трубок, Ломоносовский ГОК «Севералмаза» сейчас отрабатывает две из них Архангельскую и Карпинского-1, готовится начать добычу на трубке Карпинского-2.

В прошлом году ‌«Севералмаз» увеличил добычу алмазоносной руды на 2%, до 2,8 млн тонн и сохранил производство алмазов на уровне прошлого года — почти 3,5 млн карат, что составляет около 12% от общего выпуска «Алросы».

Сама компания, которая на 33% принадлежит Росимуществу, а еще на 25% — правительству Якутии, сократила добычу на 10%, до 29,8 млн карат. Год «Алороса» завершила с чистой прибылью на 36,2 млрд рублей, однако получила отрицательный свободный денежный поток на 11,2 млрд рублей. Настолько отток со счетов оказался выше поступлений.

В прошлом году «Алроса» сократила ‌зарплаты сотрудников, напрямую не вовлеченных в добычу, на 10%, частично ‌за счет перехода на неполное рабочее время. Кроме того, алмазодобытчик приостановил работу на менее рентабельных месторождениях — Верхней Муне и двух участках ‌Алмазов Анабара.

Компания осенью 2024 году объявила план оптимизации на фоне кризиса в отрасли, предусматривающий снижение расходов на сотрудников, консервацию наименее рентабельных активов.

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