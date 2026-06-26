Крымский мост – легитимная цель Роман Доник

26.06.2026, 22:54

Оккупанты намеренно создают пробки на мосту.

Пробки на Керченском мосту – не из-за мер безопасности. И не из-за ракетных угроз.

Пробки намеренно создают, чтобы мост был постоянно закрыт гражданскими. Россия использует своих граждан в качестве живого щита. Они всегда так делали, просто сейчас коснулось россиян.

Для тех, кто начнет ныть о законах войны и гуманизме. Мост – легитимная цель. Поскольку Крым незаконно оккупирован, там не должно быть россиян, которые едут не через Украину. Со всеми соответствующими выводами.

Россия из своих граждан сделала легитимную цель, чтобы защитить более важную легитимную цель. И вот здесь как раз уместно: «Мы вас туда (в Крым) не посылали».

Роман Доник, Facebook

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