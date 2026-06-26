Великобритания заверила в продолжении поддержки Украины после отставки Стармера 26.06.2026, 23:46

Смена премьер-министра никоим образом не повлияет на внешнеполитический курс страны.

Смена премьер-министра Великобритании никоим образом не повлияет на внешнеполитический курс страны. Соединенное Королевство продолжит поддерживать Украину, а также системное сближение с Европейским союзом.

Об этом вице-премьер-министр Великобритании Дэвид Лемми заявил на конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске, цитирует Euronews.

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Лемми заверил, что после прихода преемника премьер-министра Кира Стармера Великобритания не изменит свою внешнюю политику.

«Нет никаких сомнений в том, что наша внешняя политика не изменится. Мы оставались верными Украине, когда менялись правительства, и это будет продолжаться», — подчеркнул он.

Лемми отдельно заявил, что стратегическая линия Великобритании по восстановлению и углублению связей с глобальным европейским сообществом и институтами ЕС также остается непоколебимой и будет реализовываться и в дальнейшем.

Вице-премьер подчеркнул, что ожидает сохранения «динамики» в отношении Украины и на саммите НАТО 7–8 июля в Анкаре после «редкого проявления трансатлантического единства» в отношении Украины на саммите G7 во Франции.

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