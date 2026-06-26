Израиль и Ливан подписали соглашение об урегулировании конфликта 26.06.2026, 23:31

Соглашение было подписано в Вашингтоне.

Представители США, Израиля и Ливана подписали в Вашингтоне трехстороннее соглашение о прекращении боевых действий между израильской армией и ливанским движением «Хезболла». Трансляция церемонии велась на YouTube-канале Госдепартамента США.

Документ подписали посол Израиля в США Йехиэль Лейтер и посол Ливана в США Нада Хамаде Моавад. В церемонии также участвовал госсекретарь США Марко Рубио. Перед этим стороны провели четырехдневные переговоры в Вашингтоне.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военнослужащие будут выведены из двух районов на юге Ливана — к северу и югу от реки Литани. При этом Израиль продолжит удерживать «желтую линию» на юге Ливана, пока «Хезболла» не будет разоружена, сообщает Axios со ссылкой на израильский источник.

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