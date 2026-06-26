В Беларуси объявлен красный уровень опасности
- 26.06.2026, 20:38
Страну накрыла аномальная жара.
Наивысший красный уровень опасности объявили синоптики по республике на ближайшие дни. Как отмечает Белгидромет, жара продержится несколько дней.
В субботу, 27 июня, по западу республики будет +30...34°С, местами по Брестской области +35°С.
Днем 28 июня на большей части республики максимальная температура воздуха составит +30…34°С, местами, а по западу во многих районах достигнет +35…38°С.
В Минске ожидается +31…33°С.
В понедельник на большей части территории страны синоптики прогнозируют +35…39°С, местами +30…34°С. В Минске +33…35°С.
Красный уровень — это высший уровень угрозы, который объявляется при крайне неблагоприятных погодных условиях. Он означает, что ожидаются экстремальные явления, в частности, аномальная жара, представляющая реальную угрозу для жизни и здоровья людей.