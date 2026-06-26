Журналисту Кириллу Позняку и его дочери дали тюремные сроки
- 26.06.2026, 17:43
Отца и дочь обвинили по двум статьям.
26 июня Минский городской суд вынес приговоры журналисту Кириллу Позняку и его дочери Янине. Об этом узнал от своих источников телеканал «Белсат».
Кирилла Позняка приговорили к лишению свободы на три с половиной года, столько же просило для него и обвинение. Пока точно неизвестно, сколько придется провести за решеткой его дочери Янине, но просили для нее три года.
Кроме того, Кирилл Позняк должен заплатить штраф в 550 базовых величин (24750 рублей). Какую сумму должна заплатить его дочь, пока неизвестно.
Отца и дочь обвинили по двум статьям — 361‑1 и 369‑1 Уголовного кодекса Беларуси — в создании экстремистского формирования и дискредитации Республики Беларусь.
Кирилл Позняк был задержан 4 сентября 2025 года. Тогда КГБ объявил «экстремистским формированием» YouTube-канал «Платформа 375», а журналиста назвал «организатором» этого «формирования». В тот же день, сообщали правозащитники, задержали и 20‑летнюю дочь Кирилла Позняка — Янину Позняк.
Рассмотрение дела Позняков началось 17 июня. Первое заседание суда было назначено на 14 мая, но из-за тяжелого состояния здоровья журналиста его пришлось перенести. В изоляторе на улице Окрестина Кирилл Позняк перенес COVID-19 и тяжелую пневмонию, которая дала осложнения на легкие. Несколько дней он провел на аппарате искусственного дыхания. Кирилл проходил лечение в тюремном госпитале.
Пока приговор не вступит в силу, Кирилл Позняк и его дочь Янина будут находиться в следственном изоляторе. Срок содержания под стражей во время следствия суд засчитал как день за полтора.