закрыть
26 июня 2026, пятница, 17:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Журналисту Кириллу Позняку и его дочери дали тюремные сроки

  • 26.06.2026, 17:43
Журналисту Кириллу Позняку и его дочери дали тюремные сроки
КИРИЛЛ ПОЗНЯК
СКРИНШОТ КАНАЛА «ПЛАТФОРМА 375»

Отца и дочь обвинили по двум статьям.

26 июня Минский городской суд вынес приговоры журналисту Кириллу Позняку и его дочери Янине. Об этом узнал от своих источников телеканал «Белсат».

Кирилла Позняка приговорили к лишению свободы на три с половиной года, столько же просило для него и обвинение. Пока точно неизвестно, сколько придется провести за решеткой его дочери Янине, но просили для нее три года.

Кроме того, Кирилл Позняк должен заплатить штраф в 550 базовых величин (24750 рублей). Какую сумму должна заплатить его дочь, пока неизвестно.

Отца и дочь обвинили по двум статьям — 361‑1 и 369‑1 Уголовного кодекса Беларуси — в создании экстремистского формирования и дискредитации Республики Беларусь.

Кирилл Позняк был задержан 4 сентября 2025 года. Тогда КГБ объявил «экстремистским формированием» YouTube-канал «Платформа 375», а журналиста назвал «организатором» этого «формирования». В тот же день, сообщали правозащитники, задержали и 20‑летнюю дочь Кирилла Позняка — Янину Позняк.

Рассмотрение дела Позняков началось 17 июня. Первое заседание суда было назначено на 14 мая, но из-за тяжелого состояния здоровья журналиста его пришлось перенести. В изоляторе на улице Окрестина Кирилл Позняк перенес COVID-19 и тяжелую пневмонию, которая дала осложнения на легкие. Несколько дней он провел на аппарате искусственного дыхания. Кирилл проходил лечение в тюремном госпитале.

Пока приговор не вступит в силу, Кирилл Позняк и его дочь Янина будут находиться в следственном изоляторе. Срок содержания под стражей во время следствия суд засчитал как день за полтора.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Колхозный косплей
Колхозный косплей Ирина Халип
Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра