Оказалось, что забывчивость помогает ИИ учиться

Оказалось, что забывчивость помогает ИИ учиться1
- 26.06.2026, 17:27
Как это работает.
Специалисты из Института психолингвистики Макса Планка искусственно ограничили память современных нейросетей. В отличие от классических систем, которые безупречно помнят огромные объемы данных, новый алгоритм целенаправленно стирает точные буквенные формы старых слов, пишет «Хайтек».
Ученые протестировали новую технологию на ИИ-бенчмарке BabyLM. Этот датасет содержит ровно столько текстовой информации, сколько человеческий ребенок успевает услышать за период своего развития.
Эксперименты показали, что «забывающий» ИИ справляется с тестами на знание синтаксиса и языковое моделирование значительно лучше стандартных трансформеров. Оказалось, что жесткое ограничение памяти заставляет нейросеть игнорировать лишний текстовый шум. Вместо этого она фокусируется на поиске устойчивых закономерностей и абстрактных правил грамматики.
Положительный эффект проявился только тогда, когда деградацию данных объединили с коротким эхо-буфером. Он сохраняет в неизменном виде лишь последние 3–7 слов, обеспечивая локальный контекст. За пределами этого окна точные фразы постепенно стираются.
Эта работа подтверждает давнюю гипотезу когнитивистов о том, что несовершенство человеческой памяти — это эволюционное преимущество для обучения, а не баг. Проект доказывает, что для создания продвинутого ИИ не всегда требуются терабайты данных и бесконечные контекстные окна.