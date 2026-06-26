Вблизи резиденции Путина на Валдае перекрыли трассу 2 26.06.2026, 17:19

Без объяснения причины.

Движение по федеральной трассе М-11 в Тверской области РФ в пятницу, 26 июня, перекрыли в обоих направлениях. Перекрытый участок протяженностью около 90 км проходит в районе, где расположена резиденция российского диктатора Владимира Путина на Валдае.

Об этом сообщил Telegram-канал «Агентство. Новости».

В районе села Коломно Тверской области, где начинается перекрытый участок, уже образовалась пробка. Причину перекрытия трассы Дорожно-патрульная служба не объясняет.

Пробка зафиксирована и в районе города Окуловка, где перекрытый участок трассы заканчивается. Российские сервисы Яндекс Карты и 2GIS, хотя и не сообщают о перекрытии трассы, однако пробки все равно показывают.

Согласно данным картографического сервиса Google, движение перекрыто до 17:00.

Фото: «Агентство. Новости»

Фото: «Агентство. Новости»

Фото: «Агентство. Новости»

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