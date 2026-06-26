закрыть
26 июня 2026, пятница, 17:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Вблизи резиденции Путина на Валдае перекрыли трассу

2
  • 26.06.2026, 17:19
Вблизи резиденции Путина на Валдае перекрыли трассу

Без объяснения причины.

Движение по федеральной трассе М-11 в Тверской области РФ в пятницу, 26 июня, перекрыли в обоих направлениях. Перекрытый участок протяженностью около 90 км проходит в районе, где расположена резиденция российского диктатора Владимира Путина на Валдае.

Об этом сообщил Telegram-канал «Агентство. Новости».

В районе села Коломно Тверской области, где начинается перекрытый участок, уже образовалась пробка. Причину перекрытия трассы Дорожно-патрульная служба не объясняет.

Пробка зафиксирована и в районе города Окуловка, где перекрытый участок трассы заканчивается. Российские сервисы Яндекс Карты и 2GIS, хотя и не сообщают о перекрытии трассы, однако пробки все равно показывают.

Согласно данным картографического сервиса Google, движение перекрыто до 17:00.

Фото: «Агентство. Новости»
Фото: «Агентство. Новости»
Фото: «Агентство. Новости»
Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Колхозный косплей
Колхозный косплей Ирина Халип
Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра