Эксперт рассказал, как изменилась ПВО вокруг резиденции Путина на Валдае 2.01.2026, 10:07

4,710

По сравнению с 2022 годом.

В 2022 году вокруг Валдая, где находится одна из резиденций президента РФ Владимира Путина, было замечено около двух систем ПВО, а сейчас их количество возросло до 14. Об этом рассказал авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап.

«Вообще относительно возможности удара по Валдаю, то в 2022 году там было замечено около двух систем ПВО, которые защищали Валдай. Ведь в Кремле надеялись на «Киев за три дня», «Украину за две недели», «украинское руководство сбежит», поэтому зачем вокруг путинской резиденции ставить больше ЗРК», - заявил он в эфире «Еспресо».

«Мы там особо не летаем, потому что это и далеко, и за полдня можно понять, куда наши дроны летят, и Путин может успеть спрятаться, ведь он очень внимательно относится к своей безопасности», - пояснил Криволап.

По мнению эксперта, нам не нужно думать о Валдае, где Путин не так часто бывает, потому что у нас есть куча других задач - уничтожать объекты российского ВПК.

Ложь РФ об атаке на Валдай

Россия с 29 декабря утверждает, что Украина якобы пыталась атаковать ударными дронами резиденцию президента Владимира Путина, но все аппараты были сбиты.

Украина с начала этих заявлений отрицала нанесение подобного удара. При этом главным адресатом российского нарратива о покушении на Путина изначально были США: Путин рассказал об этом Дональду Трампу в телефонном разговоре 29 декабря. Однако в среду в американских СМИ появились утечки о том, что разведывательные службы США, прежде всего ЦРУ, пришли к выводу, что украинские дроны не были нацелены на резиденцию Путина и довели этот вывод до президента.

