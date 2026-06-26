Z-блогер рассекретил ключевую проблему оккупантов 1 26.06.2026, 16:27

2,516

Андрей Филатов

Украинцам удается и дальше эффективно выбивать логистику россиян.

Российский Z-блогер Андрей Филатов заявил, что ситуация для российских военных на фронте кардинально изменилась в худшую сторону. Об этом пишет «Диалог» со ссылкой на эфир роспропагандистов.

Сегодня одной из главных угроз для оккупантов становится уже не сам штурм, а процесс перемещения к месту выполнения боевой задачи.

По словам Филатова, росподразделения сталкиваются с серьезными проблемами еще на этапе выдвижения, что влияет на общую эффективность действий и приводит к потерям. Причина – систематическое наращивание Украиной ударов дронами.

«Сейчас уже даже штурм иногда не так страшен, как добраться просто до точки сосредоточения и выдвижения на боевую позицию», – сказал он.

Филатов также отметил, что, по его оценке, у российских подразделений возникают сложности с организацией работы беспилотников и распределением ресурсов. Параллельно украинцам удается и дальше эффективно выбивать логистику, и теперь эта кампания приводит к катастрофическим проблемам для ВС РФ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com