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Z-блогер рассекретил ключевую проблему оккупантов

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  • 26.06.2026, 16:27
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Z-блогер рассекретил ключевую проблему оккупантов
Андрей Филатов

Украинцам удается и дальше эффективно выбивать логистику россиян.

Российский Z-блогер Андрей Филатов заявил, что ситуация для российских военных на фронте кардинально изменилась в худшую сторону. Об этом пишет «Диалог» со ссылкой на эфир роспропагандистов.

Сегодня одной из главных угроз для оккупантов становится уже не сам штурм, а процесс перемещения к месту выполнения боевой задачи.

По словам Филатова, росподразделения сталкиваются с серьезными проблемами еще на этапе выдвижения, что влияет на общую эффективность действий и приводит к потерям. Причина – систематическое наращивание Украиной ударов дронами.

«Сейчас уже даже штурм иногда не так страшен, как добраться просто до точки сосредоточения и выдвижения на боевую позицию», – сказал он.

Филатов также отметил, что, по его оценке, у российских подразделений возникают сложности с организацией работы беспилотников и распределением ресурсов. Параллельно украинцам удается и дальше эффективно выбивать логистику, и теперь эта кампания приводит к катастрофическим проблемам для ВС РФ.

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