Лукашенко полетел в Россию к Путину

Лукашенко полетел в Россию к Путину11
- 26.06.2026, 16:30
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Встреча пройдет сегодня.
Как сообщили в пресс-службе Лукашенко, сегодня, 26 июня, запланирована его встреча с Путиным.
Ожидается, что стороны обсудят «ключевые вопросы в повестке дня белорусско-российского сотрудничества, а также ситуацию в регионе и мире».
Стоит отметить, пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков 24 июня заявлял, что в ближайшее время пройдут «контакты Путина и Лукашенко», однако он заявил, что белорусский диктатор не прилетит в Москву.