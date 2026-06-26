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Лукашенко полетел в Россию к Путину

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  • 26.06.2026, 16:30
  • 3,624
Лукашенко полетел в Россию к Путину

Встреча пройдет сегодня.

Как сообщили в пресс-службе Лукашенко, сегодня, 26 июня, запланирована его встреча с Путиным.

Ожидается, что стороны обсудят «ключевые вопросы в повестке дня белорусско-российского сотрудничества, а также ситуацию в регионе и мире».

Стоит отметить, пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков 24 июня заявлял, что в ближайшее время пройдут «контакты Путина и Лукашенко», однако он заявил, что белорусский диктатор не прилетит в Москву.

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