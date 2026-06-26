В Крыму поползли слухи о вывозе чиновниками семей в Россию
- 26.06.2026, 16:03
Оккупанты в панике.
В Крыму на фоне перебоев с топливом и в связи с отключениями электричества начали распространяться слухи о том, что местные чиновники якобы вывозят семьи с полуострова в Россию, сообщил советник гауляйтера Олег Крючков, заметил The Moscow Times.
По его словам, в крымских чатах фиксируются массовые вбросы с призывами срочно покинуть полуостров. «Мол, чиновники вывезли семьи, нужно уезжать… Не дождетесь! Крымчане прекрасно всё понимают, проходили такие истории с 2014 года. Энергетическая, водная, транспортная… каких блокад только не было!» — написал Крючков в своем телеграм-канале.
Он обратился к крымчанам с просьбой удалять и блокировать в домовых и других чатах пользователей, выдающих себя за «дочь офицера», «брата солдата с передовой» или «жену силовика», и рекомендовал доверять только официальной информации.
В пятницу, 26 июня, в Крыму и Севастополе объявили о введении режима чрезвычайной ситуации. По словам назначенного Россией гауляйтера Крыма Сергея Аксенова, решение позволит оперативно решать задачи, связанные с жизнеобеспечением населения. Режим ЧС начал действовать с 13:00 по минскому времени и будет сохраняться до улучшения ситуации. В его рамках власти получают право ограничивать передвижение граждан, приостанавливать работу предприятий и проводить принудительную эвакуацию.