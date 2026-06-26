В Крыму поползли слухи о вывозе чиновниками семей в Россию 26.06.2026, 16:03

Оккупанты в панике.

В Крыму на фоне перебоев с топливом и в связи с отключениями электричества начали распространяться слухи о том, что местные чиновники якобы вывозят семьи с полуострова в Россию, сообщил советник гауляйтера Олег Крючков, заметил The Moscow Times.

По его словам, в крымских чатах фиксируются массовые вбросы с призывами срочно покинуть полуостров. «Мол, чиновники вывезли семьи, нужно уезжать… Не дождетесь! Крымчане прекрасно всё понимают, проходили такие истории с 2014 года. Энергетическая, водная, транспортная… каких блокад только не было!» — написал Крючков в своем телеграм-канале.

Он обратился к крымчанам с просьбой удалять и блокировать в домовых и других чатах пользователей, выдающих себя за «дочь офицера», «брата солдата с передовой» или «жену силовика», и рекомендовал доверять только официальной информации.

В пятницу, 26 июня, в Крыму и Севастополе объявили о введении режима чрезвычайной ситуации. По словам назначенного Россией гауляйтера Крыма Сергея Аксенова, решение позволит оперативно решать задачи, связанные с жизнеобеспечением населения. Режим ЧС начал действовать с 13:00 по минскому времени и будет сохраняться до улучшения ситуации. В его рамках власти получают право ограничивать передвижение граждан, приостанавливать работу предприятий и проводить принудительную эвакуацию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com