Оккупанты ввели в Крыму режим «чрезвычайной ситуации» 3 26.06.2026, 14:31

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Ситуация на оккупированном РФ полуострове накаляется.

В Крыму и Севастополе российские власти ввели режим «чрезвычайной ситуации регионального характера». Об этом сообщил так называемый «губернатор» Михаил Развожаев.

Представитель оккупационных властей объяснил нововведение необходимостью «решить вопросы экономического характера»:

«Правовой режим ЧС позволяет максимально оперативно решать вопросы стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение людей».

Напомним, ночью 26 июня украинские военные нанесли успешные удары по судам военного обеспечения, находившимся на территории судостроительного завода «Затока» во временно оккупированной Керчи, а также по средствам противовоздушной обороны противника в районе Керченского пролива.

Известно, что в направлении Керченского моста образовалась очередь из более чем 2 тыс. автомобилей.

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