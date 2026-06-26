Умер бывший министр обороны России Сергей Иванов5
- 26.06.2026, 15:40
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Причины смерти пока не называются.
Умер бывший министр обороны России Сергей Иванов. О его смерти сообщила Единая лига ВТБ, почётным президентом которой он был, сообщает «Радио Свобода».
Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде. Окончил переводческое отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета, затем Высшие курсы КГБ СССР в Минске. Работал в КГБ, после распада СССР продолжил службу в Службе внешней разведки и Федеральной службе безопасности. В конце 1990-х занимал должности заместителя директора ФСБ и секретаря Совета безопасности России.
Пост министра обороны России Иванов занимал с 2001 по 2007 год. Затем был первым заместителем председателя правительства, а в 2011–2016 годах возглавлял администрацию президента России. С 2016 по 2026 год работал специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.
В феврале 2026 года Иванов покинул эту должность. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда сообщил, что решение об отставке было принято по личной просьбе самого Иванова.
Причины смерти пока не называются.