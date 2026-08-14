Путин не продержится и двадцати дней 14 Андрей Пионтковский

14.08.2026, 18:22

24,542

Андрей Пионтковский

История повторяется в наше время.

Как гражданин преступного государства-агрессора я никогда не позволял себе давать какие-либо советы или рекомендации героически сражающейся с жестоким агрессором Украине. Но, во-первых, на 11-ом году моего розыска этим государством прежнее мое гражданство носит уже довольно условный характер.

А во-вторых, если на 87 году жизни ты обладаешь какой-то важной для сил Добра стратегической информацией, то ты просто обязан успеть поделиться ею с городом и миром.

Моей стратегической информацией является четкое осознание глубокой аналогии в поведении КНР в ключевые моменты III-ей мировой войны (холодной) и текущей IV мировой войны.

Исход III мировой решил, а исход IV, как я убежден, решит один и тот же стратегический маневр – переход Китая в ходе войны на правильную сторону Истории.

В феврале 1972 этот поворот был закреплён политически в ходе исторического визита Президента США Никсона и госсекретаря США Киссинджера в Пекин.

В начале 70-х я, еще сравнительно молодым человеком, работал и Институте США и Канады АН СССР и в мои служебные обязанности входил анализ рокового для СССР процесса сближения коммунистического Китая и Лидера Свободного Мира – США.

Первые сигналы о возможной смене вех исходившие из Пекина были встречены в американском политикуме со скепсисом и недоверием. Потребовались творческое воображение Киссинджера и политическая смелость Никсона, чтобы оценить огромные перспективы нового характера отношений США и КНР.

История повторяется в наше время. Вот уже более месяца из Пекина исходят, нет, не сигналы, а каскад откровенно недружественных по отношению к путинской России заявлений, жестов, решений китайского руководства.

Но апофеозом месячника «русско-китайской дружбы» стало заседание СБ ООН 29 июля, на котором выступление китайского представителя прозвучало более проукраинским чем американского... Товарищ Фу Конг не только призвал (как и все члены СБ, кроме России) обе стороны немедленно прекратить боевые действия. Он пошел дальше. Он подчеркнул, что переговоры о полномасштабном урегулирования конфликта должны исходить из принципа сохранения нерушимой территориальной целостности всех государств.

4 июля Ван И, Китайский министр иностранных дел и по факту 2-ой человек в государстве пригласил своего украинского коллегу Андрея Сибигу посетить Пекин с официальным визитом. МИД Украины с благодарностью принял это приглашение. Конкретная дата визита находится в стадии обсуждения.

Сегодня 14 августа – 41 день после того как Пекин как 54 года назад пригласил Лидера Свободного мира обсудить свой переход на сторону Добра.

Многое изменилось за эти годы. У нас появился Новый Лидер Свободного Мира. Это бремя, эту ответственность и это мировое признание История возложила на героически сражающуюся за Свою Свободу и за Свободу всего мира Украину. Её 800-летний противник, наследница Золотой орды Московия заметно ослабла. Ее предыдущая ипостась, получив от Китая смертельный удар в 1972-ом, подыхала еще лет двадцать. Путинский рейх не продержится и двадцати дней. Это не прогноз, это рекомендация к действиям. Очень простая рекомендация. Как любую научную гипотезу ее можно проверить экспериментально:

День 1-ый. 15 августа: Сибига-Киссинджер отправляется, наконец, в Пекин.

День 3-ий 17 августа:

Министры естественно оставят наиболее эффектные клипы для своих президентов. На совместной пресс-конференции по итогам переговоров оба, отвечая на вопросы, подтвердят свою приверженность известной формуле Фу Конга урегулирования украинского кризиса. И уже практически уходя Ван И как бы мельком сообщит, что 1 сентября в Пекин с трехдневным государственным визитом прибывает Президент Украины Владимир Зеленский.

День 20-ый. 3 сентября.

В своей речи на торжественном приеме в честь 81 годовщины Победы над Японией в присутствии Владимира Зеленского, как Президента одной из держав-победительниц, товарищ Си сообщает что он пригласил Президента Зеленского и представителя новых властей России прибыть в Пекин в понедельник14 сентября для проведения трехсторонних переговоров о долгосрочном урегулировании украинского кризиса на основе формулы Фу Конга.

Мне так же ясно это как простая гамма…

Андрей Пионтковский, kasparovru.com

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com