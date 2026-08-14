Владельцы 100 задержанных литовских фур бросили их в Беларуси 4 14.08.2026, 13:06

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Режим Лукашенко требует за стоянку больше, чем стоит сама техника.

Около 100 задержанных литовских фур до сих пор находятся в Беларуси, заявил президент «Линавы» (ассоциация грузоперевозчиков Литвы) Эрландас Микенас. Он считает, что владельцы фур «поставили на них крест».

«Плата за вынужденную длительную стоянку на площадках в Беларуси выше, чем стоимость самой фуры,— сказал Микенас. — Экономический расчет подсказывает решение».

В октябре 2025 года Литва закрыла КПП на границе с Беларусью из-за использования метеозондов для контрабанды сигарет. Минск в ответ прекратил пропуск литовских грузовиков. 23 марта Александр Лукашенко разрешил 1900 иностранным грузовикам покинуть страну, напоминает «Коммерсант». Минск обещал не конфисковывать фуры с литовской регистрацией.

Литовские власти заявляли, что намерены подключить Брюссель и требовать от Минска компенсацию за четырехмесячную задержку литовских фур.

Напомним, что по требованию белорусских властей автоперевозчики обязаны были с 10 ноября 2025 года поставить всю технику на литовских номерах (около 1,9 тыс. единиц) на четыре площадки. Литва открыла границу 20 ноября, но это не стало поводом, чтобы отпустить технику.

С тех пор свыше 130 суток эти сцепки, тягачи и прицепы аккумулировали владельцу площадок «Белтаможсервису» суточные.

Получилась в итоге весьма приличная сумма. После обещания Лукашенко не брать с перевозчиков, как раньше обещалось по 120 евро в сутки, «Белтаможсервис» объявил, что «в целях конструктивного урегулирования ситуации с транспортными средствами, зарегистрированными в Литовской Республике» он снизит стоимость услуг по их хранению.

Чтобы «расплатиться», хозяева сцепок должны заплатить за все время нахождения на стоянке по 163,80 рублей за сутки, тягачей – по 109,20 рублей в сутки и полуприцепов – по 54,60 рублей в сутки.

По скромным подсчетам, общая сумма платежей по этим тарифам за «130-ти дневное приключение» может составить от 5 до 7 млн долларов.

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