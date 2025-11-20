закрыть
21 ноября 2025, пятница, 15:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Литва допускает новое одностороннее закрытие границы с Беларусью

4
  • 20.11.2025, 19:26
  • 7,508
Литва допускает новое одностороннее закрытие границы с Беларусью

Об этом сообщил МИД Беларуси.

Литовские власти не исключают риск нового одностороннего закрытия границы с Беларусью — это может привести к серьезным последствиям как для простых людей, так и для юридических лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства Руслана Варанкова.

По его словам, решение Вильнюса о возобновлении работы пограничных переходов Бенякони — Шальчининкай и Каменный Лог — Мядининкай было принято с нарушением двустороннего соглашения, согласно которому власти обеих стран о таких действиях должны оповещать заранее (от 1 до 5 дней). Варанков подчеркнул, что Литва таким образом снова продемонстрировала пренебрежение международно-правовыми обязательствами.

«Также сохраняется риск нового одностороннего закрытия границы Вильнюсом, о чем литовские власти прямо заявляют. Это чревато серьезными последствиями для простых граждан и юридических лиц», — добавил он.

Представитель МИД напомнил, что решение о закрытии границы в октябре было принято Литвой в одностороннем порядке. Вильнюс объяснил этот шаг частым появлением в воздушном пространстве страны контрабандистских метеозондов. В ответ режим Лукашенко запретила грузовикам, зарегистрированным в Литве и Польше, передвигаться по своей территории.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип