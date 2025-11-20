Литва допускает новое одностороннее закрытие границы с Беларусью 4 20.11.2025, 19:26

7,508

Об этом сообщил МИД Беларуси.

Литовские власти не исключают риск нового одностороннего закрытия границы с Беларусью — это может привести к серьезным последствиям как для простых людей, так и для юридических лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства Руслана Варанкова.

По его словам, решение Вильнюса о возобновлении работы пограничных переходов Бенякони — Шальчининкай и Каменный Лог — Мядининкай было принято с нарушением двустороннего соглашения, согласно которому власти обеих стран о таких действиях должны оповещать заранее (от 1 до 5 дней). Варанков подчеркнул, что Литва таким образом снова продемонстрировала пренебрежение международно-правовыми обязательствами.

«Также сохраняется риск нового одностороннего закрытия границы Вильнюсом, о чем литовские власти прямо заявляют. Это чревато серьезными последствиями для простых граждан и юридических лиц», — добавил он.

Представитель МИД напомнил, что решение о закрытии границы в октябре было принято Литвой в одностороннем порядке. Вильнюс объяснил этот шаг частым появлением в воздушном пространстве страны контрабандистских метеозондов. В ответ режим Лукашенко запретила грузовикам, зарегистрированным в Литве и Польше, передвигаться по своей территории.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com