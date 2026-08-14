Российские водители запечатлели сожженные грузовики на трассе в Крым 2 14.08.2026, 14:29

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Остовы техники громоздятся на обочинах.

В сети появились кадры сожженных российских грузовиков на трассе, ведущей во временно оккупированный Крым.

Как сообщает ЦензорНЕТ, российские водители во время движения снимают брошенную после поражения технику, оставшуюся прямо на обочине дороги.

Отмечается, что эта трасса является частью так называемого «сухопутного коридора» в Крым, по которому оккупанты перевозят личный состав, боеприпасы, топливо и другие необходимые для армии РФ грузы.

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