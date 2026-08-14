В Бресте откроют кофейню с живыми кроликами

В Бресте откроют кофейню с живыми кроликами10
- 14.08.2026, 15:16
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Но необычная идея уже вызвала споры среди горожан.
В Бресте скоро откроется новая кофейня с необычной концепцией. Однако, к заведению у пользователей Threads уже возникли вопросы, пишет Blizko.by.
Здание кофейни называется «Кофе, зай?» и находится по адресу улица Грушевая, 27. Фасад выполнен в черном цвете и фуксии, на крыше — тематические заячьи уши. Владельцы обещают вкусные напитки, детскую зону, а также контакт с живыми кроликами, которые будут жить в кофейне. Кролики и должны стать главной изюминкой заведения.
Именно это и вызвало большое возмущение в Threads. Многие пользователи начали переживать, что кролики будут находиться в тесных клетках, хотя им необходимо большое свободное пространство. Кроме этого, с животными часто будут контактировать дети, и-за чего у ушастых может быть стресс или пищевое отравление из-за тех посетителей, которые будут стараться их накормить вредными продуктами.
В ответ на критику, представители кофейни ответили, что здоровье кроликов — их главный приоритет, и для этого персонал создает все необходимые условия. Именно поэтому на самом открытии животных не будет: их оградят от шума и стресса. Прямо сейчас в кофейне дорабатывают зону их содержания, пересматриваются правила доступа, кормления и контроля.
При малейших признаках стресса кроликов перевезут в уединенное место.
— Нам искренне важно, чтобы в «Кофе, Зай?» было безопасно и комфортно всем — и гостям, и пушистикам, — написали представители кофейни у себя в Threads.