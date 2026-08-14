Появилось видео ударов дронов по складу Wildberries в Тверской области 2 14.08.2026, 15:29

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Моменты взрывов попали в кадр.

В ночь на 14 августа БПЛА поразили логистические объекты в Тверской области. Моменты взрывов попали на видео.

Об этом сообщает Astra.

На первых кадрах местные жители услышали звуки пролета БПЛА и последующий взрыв. На втором момент взрыва БПЛА попал на камеру наружного наблюдения в одном из логистических центров.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев сообщил, что при падении обломков БПЛА в Калининском округе был поврежден фасад Wildberries.

Логистический комплекс Wildberries в Калининском муниципальном округе находится у деревни Пасынково, на территории ОЭЗ «Эммаусс», рядом с поселком Эммаусс под Тверью.

В Ленинградской области в результате ночной атаки возник пожар в порту Усть-Луга, где по данным OSINT-эксперта Astra мог быть поврежден терминал Новатэк-Усть-Луга.

13 августа издание Радио Свобода со ссылкой на спутниковые снимики сообщило, что в результате украинского удара выгорела пятая часть склада Wildberries в поселке Чишмы в Башкортостане — огонь уничтожил почти 30 тыс. м² здания.

Удары по Wildberries — что известно

Удары Украины по складам Wildberries приобрели масштабный характер: по данным Reuters, атакам украинских беспилотников подверглись не менее 20 логистических центров компании, а часть объектов была полностью уничтожена пожарами. В общей сложности маркетплейс лишился около 1,18 млн м² складских площадей.

Последствия атак уже сказываются на деятельности компании и российской экономике. На фоне потери логистических мощностей и оттока продавцов оборот Wildberries, по имеющимся оценкам, сократился примерно на четверть. Агентство со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, также сообщило, что в России может начаться волна банкротств предпринимателей, которые продавали товары через маркетплейс и потеряли продукцию в результате атак на его логистические центры.

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