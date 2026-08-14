Лукашенко потребовал «косить везде» 10 14.08.2026, 16:11

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Диктатор вновь удивил нелепым распоряжением.

Александр Лукашенко 14 августа во время поездки в Гомельскую область решил заняться очередной сельскохозяйственной мелочью — на этот раз кошением травы в поймах рек.

Посещая хозяйство в Житковичском районе, диктатор потребовал, чтобы программа развития Полесья дала «результат», а затем фактически свел разговор о регионе к тому, где и чем нужно косить траву.

«Нам поймы надо косить везде, мы теряем огромное количество земель. Я вижу: некоторые косят, а некоторые нет. Поэтому под ответственность председателей райисполкомов: надо пойму косить», — распорядился Лукашенко.

На этом диктатор не остановился. Он лично объяснил чиновникам, какая техника нужна для таких работ, и поручил подумать о выпуске малых косилок, тракторов и рулонных прессов.

В итоге очередная поездка Лукашенко по регионам вновь превратилась в сеанс ручного управления — глава режима лично решал, где косить траву и какими машинами это делать.

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