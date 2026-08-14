СМИ: Бензин, который Россия купила в Индии и Марокко, застрял в порту 18 14.08.2026, 19:06

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Топливо так и не поступило на внутренний рынок.

Большие объемы бензина, завезенные в РФ из Индии и Марокко, так и не зашли на внутренний рынок. Они зависли в порту российского Мурманска из-за разногласий между поставщиками и государственным регулятором.

Об этом сообщил российский портал «ИнфоТЭК», ссылаясь на три источника в отрасли, передает Dialog.UA.

Импортный бензин в РФ был завезен несколькими крупными нефтяными компаниями. Стоимость груза с учетом сложной логистики оказалась большой, а государство требует, чтобы продажи осуществлялись по ценам внутреннего рынка — в два раза дешевле.

Так, поставщики хотят реализовать индийский АИ-92 за 110-130 тыс. рублей за тонну. Госрегулятор требует, чтобы цена была менее 78 тыс. за тонну.

Импортеры не готовы реализовывать бензин по таким низким ценам. Как итог, товар завис в порту без движения. «На сегодняшний день торги с базиса в Мурманской области так и не начались», — пишет российское издание.

А тем временем в РФ повторно набирает обороты топливный кризис. В августе Украина возобновила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, что моментально сказалось на внутреннем рынке. Уже около 20 регионов страны испытывают дефицит топлива, вернулись большие очереди на заправки.

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