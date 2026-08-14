Крупнейшая криптобиржа мира присоединилась к санкциям против России 1 14.08.2026, 17:09

1,302

Binance заблокирует операции с рядом российских криптоплатформ.

Крупнейшая по объему торгов криптобиржа Binance ограничит операции с криптоплатформами, которые попали в новый пакет европейских санкций против России. «В связи с недавними изменениями в законодательстве Binance больше не будет обрабатывать транзакции с участием определенных поставщиков услуг/платформ в сфере криптоактивов», — пишет Binance.

Евросоюз 23 июля принял 21-й пакет санкций против России. В него вошли ограничения в отношении криптоплатформ, которые европейские власти связывают с обходом санкций. Под ограничения попали 14 криптовалютных сервисов. Ограничения в отношении A7 Nigeria, A7 Africa и PilotFinance вступили в силу 13 августа. В отношении Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode и Exnode Pay, HTX и EXMO вступят в силу 23 августа. Binance заблокирует транзакции с этими платформами и связанные с ними криптокошельки. «На время проведения проверки к затронутым кошелькам могут быть применены ограничения, и такая деятельность также может представлять собой нарушение условия использования Binance», — говорится в объявлении.

Весной Binance столкнулась с проверкой в США. Cенатор Ричард Блюменталь начал предварительное расследование в отношении биржи и направил ее гендиректору Ричарду Тенгу запрос о транзакциях, связанных с Ираном и Россией. Блюменталь заявил, что расследование связано с сообщениями о переводах через Binance на сумму $1,7 млрд. Позднее сенатор заявил, что намерен продолжить добиваться от Binance соблюдения санкционных требований и законодательства об отмывании денег.

Binance объявила об уходе из России 27 сентября 2023 года. Биржа сообщила о продаже российского бизнеса криптобирже COMMEX. В ноябре 2023 года Binance также прекратила партнерство с платежной системой AdvCash. Она позволяла вносить и выводить рубли, в том числе через российские банки под санкциями. После ухода из России Binance продолжила обслуживать ограниченное число российских пользователей, сообщал Cointelegraph со ссылкой на представителя биржи. По его словам, Binance соблюдает ограничения в отношении подсанкционных лиц.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com