Украина создала сверхбыстрый перехватчик «Шахедов» 14.08.2026, 17:25

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Реактивный дрон уже проходит боевые испытания.

Первые украинские реактивные дроны-перехватчики для борьбы с реактивными Shahed проходят боевые испытания. Об этом 14 августа сообщил экс-министр обороны Украины Михаил Федоров.

Он отметил, что Украина наблюдает тенденцию по замене россиянами обычных дронов Shahed на реактивные.

«Это изменение стратегии войны в небе. Наша реакция должна быть быстрой, чтобы продолжать побеждать Россию в каждом технологическом цикле», – отметил Федоров.

Он напомнил, что в прошлом году Украина начала системно развивать дроны-перехватчики и сейчас обладает одной из самых современных систем «малой» противовоздушной обороны в мире, опыт которой изучают другие армии. Теперь, по его словам, стоит задача «приложить в 10 раз больше усилий», чтобы максимально быстро бороться с угрозой реактивных дронов. Федоров рассказал, что в течение года его команда выделяла гранты производителям через Brave1, анализировала, помогала с тестированием, и сегодня уже несколько украинских производителей имеют такие решения.

«Недавно посетил одно из производств. Команда одной из первых в Украине создала реактивный дрон-перехватчик, который благодаря реактивному двигателю развивает скорость до свыше 600 км/ч. Сейчас разработка проходит боевые испытания. Ожидаем результатов и первых подтвержденных сбиваний», – проинформировал он.

Экс-министр обороны подчеркнул, что важно не останавливаться, продолжать инвестиции, тестирования и масштабирование производства.

«Защита украинского неба остается одним из ключевых направлений нашей стратегии в войне», – резюмировал Федоров.

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