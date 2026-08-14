Z-пропагандисты бьют тревогу 4 14.08.2026, 17:59

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Топливный кризис вернулся.

В то время как Кремль и государственные СМИ России хранят молчание, возвращение топливного кризиса стало главной темой Z-блогеров. «Диалог» разбирался в деталях.

Для Z-канала «Солдат удачи» происходящее стало неожиданностью, потому что он не заметил «серьезных» ударов по российским НПЗ. «А что снова с бензином стало? Вроде каких-то серьезных ударов по НПЗ не было в ближайшее время. Сначала нормализовалось, и снова какие-то проблемы начались. Кто поедет по (трассе — ред.) М4, имейте в виду, очереди большие, наличие не на каждой заправке. Лучше до пустого бака не дотягивать. В крупных городах также туго стало», — написал он.

Еще один пропагандистский канал «МИГ России» констатировал наступление в России «новой топливной реальности». «Заправиться без очереди в Москве — уже в прошлом… Даже в 10 вечера надо достаточно долго ждать. Множество заправок закрыто… Нынешняя история с медленным, но верным удлинением очередей на АЗС плоха тем, что это уже точно не «паника» и так же быстро, как в первый раз, она не спадет… Новая топливная реальность, чо», — отметил Z-канал.

Z-актриса и пропагандистка Яна Поплавская отметила, что ее супруг не смог заправить автомобиль в Подмосковье даже на рассвете. «В 5:30 утра пытался заправиться в Подмосковье на нескольких заправках. На «Газпромнефти» на Ярославском шоссе, хотя табло светилось, остался только дизель. Далее «Лукойл» — табло даже не горело. «Роснефть» в районе Пушкино — длинная очередь… Сунулся на еще одну «Газпромнефть» на ТТК, там тоже большая очередь. Днем… поиски продолжились. «Роснефть» на ТТК — огромный «хвост». Несколько заправок — пусто или только ДТ. В переулках нашел «Нефтьмагистраль», бензин любой, кроме 100, и даже без ограничений. Но ценник на 95-й уже под 100 рублей. Потому и очередь «небольшая» — всего-то минут на 20. Пришлось заправляться там. По пути домой картина аналогичная: либо пустые заправки, либо длинные очереди… На ажиотаж уже не спишешь проблему», — рассказала Поплавская.

Она выразила возмущение тому, что СМИ молчат о случившемся. Также Z-патриотка уверена, что подчиненные врут главе Кремля Владимиру Путину о реальной ситуации на топливном рынке.

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