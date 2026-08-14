Зеленский намекнул на ликвидацию топ-предателя Украины
- 14.08.2026, 18:17
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Украинские спецслужбы провели «точечную операцию».
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 14 августа, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором отдельным пунктом был представлен доклад о вероятном подрыве коллаборанта во временно оккупированном Крыму. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.
По словам Зеленского, центральной темой заседания стало финансирование, которое потребуется Силам обороны и безопасности Украины в осенне-зимний период. Участники определили основные дефициты и дополнительные потребности, необходимые для развития наиболее современных и технологичных видов вооружений.
Кроме того, в еженедельном формате были подведены итоги ударов дальнего и среднего радиуса действия по территории России.
Отдельно Зеленский отметил ход реализации санкционной политики: «Определенный план санкций выполняется, и мы оперативно корректируем приоритеты так, чтобы возможности Украины на 100% соответствовали необходимости достичь всех целей нашего плана санкций».
На Ставке также прозвучал доклад секретаря Совета национальной безопасности и обороны Игоря Клименко, а также отдельное сообщение спецслужб о ходе «точечных операций в отношении коллаборантов на временно оккупированной территории». Как уточнил президент, речь идет о Севастополе.
Накануне, 13 августа, Telegram-канал «Крымский ветер» сообщил, что в результате взрыва в Севастополе был устранен предатель Украины — бывший командир подводной лодки «Запорожье» Роберт Шагеев, который в 2014 году нарушил присягу и перешел на сторону российских оккупационных властей.