Маск дал заднюю 1 14.08.2026, 20:57

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Фото: Reuters

(обновлено) Starlink вернула Польшу в еврозону после ультиматума Варшавы.

Польша появилась в списке единой европейской зоны роуминга Starlink Roam — это следует из информации на странице центра поддержки американской компании. Польские клиенты не будут подпадать под какие-либо новые ограничения, сообщил вице-премьер, министр цифровизации Кшиштоф Гавковский, пишет bankier.pl.

Во вторник СМИ сообщали, что Польшу исключили из единой европейской зоны роуминга системы спутниковой связи Starlink, что для польских клиентов означало бы рост расходов.

Согласно информации на сайте центра поддержки Starlink, Польша уже находится в списке европейских стран, то есть сгруппированных в единый регион для тарифа Roam («В пути»). Со страницы также исчезла ранее размещенная там информация о том, что Польша не входит в европейский регион.

Polska wraca do europejskiej strefy Starlinka. Czasem zamiast pisać pogróżki na X warto napisać do osób które pomagały ogarnąć Starlinki w 2022 roku 😉 pic.twitter.com/FxA8Fas7a6 — Janusz Cieszyński (@jciesz) August 13, 2026

Вице-премьер и министр цифровизации Кшиштоф Гавковский написал в X:

«SpaceX ответил на мое требование и не будет обращаться с польскими клиентами хуже, чем с клиентами в других европейских странах. Полученная мной декларация ясна: Польша будет включена во внутриевропейскую зону путешествий Starlink Roam. Польские клиенты не будут подпадать под какие-либо новые ограничения», — сообщил глава министерства.

Он добавил, что это хорошая новость для польских пользователей, и выразил надежду, что заявление SpaceX «быстро воплотится в практику», а компания проинформирует об этом клиентов. Гавковский подчеркнул, что поляки, пользующиеся Starlink, должны находиться в равных условиях с пользователями из других европейских стран.

Что предшествовало спору

Ранее SpaceX, материнская компания Starlink, приняла решение вывести Польшу из единой европейской зоны роуминга, охватывающей более 30 стран — все государства ЕС, а также Великобританию, Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн. По данным Politico, новые правила должны были распространяться на новых клиентов, регистрирующихся в Starlink с 14 июля 2026 года, а с 17 августа — и на уже существующих польских пользователей.

В ответ глава МИД Польши Радослав Сикорский публично пригрозил SpaceX прекращением финансирования терминалов Starlink, работающих в Украине. Министр цифровых технологий Кшиштоф Гавковский, в свою очередь, раскритиковал Илона Маска, заявив, что SpaceX относится к польским пользователям как к клиентам второго сорта.

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