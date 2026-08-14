На границе с Беларусью ранили литовского пограничника 20 14.08.2026, 19:16

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Мигранты пытались оттащить его на белорусскую сторону.

Во время задержания мигрантов около 20 иностранцев напали на пограничников. Инцидент произошел на территории Капчяместской пограничной заставы Варенского пограничного подразделения в конце июля. Один из пограничников получил легкие травмы, а мигранты пытались утащить его в сторону белорусской территории, сообщил Lrytas.

Информацию о том, что один из сотрудников находится на больничном, порталу подтвердил председатель профсоюза учреждений досудебного расследования Вильнюсского уезда Виталиюс Ягминас.

Первым об инциденте на прошлой неделе сообщил портал Delfi. По его данным, в Лаздийском районе, на территории Капчяместской заставы, после фиксации туннеля, вырытого под государственной границей, четыре пограничника устроили засаду.

Пограничники задержали нескольких мигрантов и надели на них наручники, но во время задержания около 20 иностранцев напали на сотрудников.

Последним пришлось бежать, в то время как нелегальные мигранты, включая тех, кто был в наручниках, скрылись в Беларуси. Служба охраны государственной границы Литвы сообщала о найденном туннеле и сбежавших мигрантах, но умолчала о нападении на сотрудников.

Глава Службы охраны границы Рустамас Любаевас неоднократно опровергал утверждения о том, что на сотрудников могло быть совершено нападение. По его словам, Службе не удалось установить такой факт.

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