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На границе с Беларусью ранили литовского пограничника

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  • 14.08.2026, 19:16
  • 16,052
На границе с Беларусью ранили литовского пограничника

Мигранты пытались оттащить его на белорусскую сторону.

Во время задержания мигрантов около 20 иностранцев напали на пограничников. Инцидент произошел на территории Капчяместской пограничной заставы Варенского пограничного подразделения в конце июля. Один из пограничников получил легкие травмы, а мигранты пытались утащить его в сторону белорусской территории, сообщил Lrytas.

Информацию о том, что один из сотрудников находится на больничном, порталу подтвердил председатель профсоюза учреждений досудебного расследования Вильнюсского уезда Виталиюс Ягминас.

Первым об инциденте на прошлой неделе сообщил портал Delfi. По его данным, в Лаздийском районе, на территории Капчяместской заставы, после фиксации туннеля, вырытого под государственной границей, четыре пограничника устроили засаду.

Пограничники задержали нескольких мигрантов и надели на них наручники, но во время задержания около 20 иностранцев напали на сотрудников.

Последним пришлось бежать, в то время как нелегальные мигранты, включая тех, кто был в наручниках, скрылись в Беларуси. Служба охраны государственной границы Литвы сообщала о найденном туннеле и сбежавших мигрантах, но умолчала о нападении на сотрудников.

Глава Службы охраны границы Рустамас Любаевас неоднократно опровергал утверждения о том, что на сотрудников могло быть совершено нападение. По его словам, Службе не удалось установить такой факт.

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