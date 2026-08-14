Россия отвергла предложение Украины о перемирии в Черном море 13 14.08.2026, 14:45

5,658

Позицию Москвы озвучила Захарова.

В Москве «не видят оснований» соглашаться на перемирие с Украиной в Черном море, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она ответила на вопрос, получила ли российская сторона предложение Турции о моратории на военные действия на море и готова ли рассмотреть такой вариант. Захарова отметила, что Россия регулярно сталкивается с «разнузданными актами терроризма, совершаемыми дронами ВСУ» в отношении гражданских судов. «При этом не видим каких-либо предпосылок к улучшению ситуации, а, следовательно, и оснований для половинчатых мер, которые лишь дают киевскому режиму временную передышку», — сказала представитель МИД.

Накануне агентство Reuters сообщило, что Украина через посредника направила России предложение о взаимном прекращении ударов по гражданским объектам в Черном море, но пока не получила ответа. До этого глава МИД Турции Хакан Фидан призвал российскую и украинскую сторону создать механизм для прекращения огня в Черном море. В Анкаре также подготовили план, предполагающий создание двух отдельных коридоров безопасности для коммерческих судов, следующих в Россию и Украину. Стороны при этом могли бы обязаться не наносить удары по этим маршрутам.

Украина в последние месяцы начала охоту за российскими судами в Азовском и Черном морях с помощью беспилотников. В Киеве заявляли о намерении перерезать снабжение аннексированного Крыма и подорвать экспорт нефти танкерами теневого флота. Кроме того, украинская армия била по терминалам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и судам, перевозящим казахстанскую нефть, а также по зерновым терминалам в Новороссийске.

Россия в ответ на это стала бить по портам в Одесской области и по заходящим в них гражданским судам, в том числе иностранным. Удары наносились баллистическими ракетами, против которых у украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) нет защиты из-за нехватки перехватчиков для Patriot. В июне и июле, по данным украинских властей, российская армия атаковала не менее 50 грузовых судов, в результате чего погибли более 30 человек.

В итоге в июле российский экспорт зерна через терминалы Черного и Азовского морей упал на 22,8% год к году, до 1,8 млн тонн, говорил осведомленный источник Reuters. Украинский зерновой экспорт за две неполных недели августа, по данным агентства, рухнул на 75% год к году. Согласно оценке экономистов, полная остановка работы черноморских портов может обойтись Украине в 1–1,5% ВВП.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com