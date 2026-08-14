В Усть-Луге поражен стратегический объект «Новатэка» 14.08.2026, 15:12

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Повреждены две перерабатывающие установки газового гиганта РФ.

Силы обороны Украины в эту ночь поразили объект одной из крупнейших газовых компаний России в порту Усть-Луга в Ленинградской области.

Об этом сообщает Telegram Генерального штаба ВСУ.

«В ночь на 14 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили комплекс «НОВАТЭК-Усть-Луга» в Слободке Ленинградской области РФ», - говорится в сообщении.

На месте удара зафиксирован пожар. По предварительной информации, поражены две перерабатывающие установки.

«Новатек-Усть-Луга» - производственно-перевалочный комплекс, предназначенный для фракционирования и переработки стабильного газового конденсата.

Мощность - почти 8 млн тонн сырья в год. Продукция комплекса употребляется в военно-экономической деятельности РФ и задействована в обеспечении потребностей русских вооруженных сил.

Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.

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