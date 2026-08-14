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«Белорусы, вы что творите?»

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  • 14.08.2026, 14:52
  • 7,218
«Белорусы, вы что творите?»

Снять квартиру на сутки в Минске обойдется в 200 рублей.

Пользователь Threads evzhenik удивился высокой стоимости аренды жилья в столице.

«Белорусы, вы что творите? – спрашивает он. - Что себе позволяете? Снять квартиру в Минске – 200 рублей в сутки и выше!

Своим-то можно и по скидке. В Турцию приезжаешь - своим на рынке свои цены, а туристам - пожалуйста. Тут – все, как обычно».

- Спасибо россиянам, благодаря которым нам, белорусам, приезжая в Минск приходится снимать квартиру по 200 рублей за сутки. Причина этого - массовый приезд граждан России в страну где есть интернет и нет СВО. Повышение спроса всегда рождает повышение стоимости.

Другие пользователи соцсети объяснили причину высоких цен на аренду жилья. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- Брест еще и приграничный город. Плюс россияне. Снять или купить квартиру -аттракцион.

- Тем временем в Италии домик в Альпах или апартаменты на побережье, недалеко от моря (на машине или транспорте) летом, в сезон - в районе 100 евро за сутки на двоих можно найти.

- Мы тоже немного Италия. По ценам за услугу.

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