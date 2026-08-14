NYT: Путин поставил спецслужбам РФ задачу на 2026 год 7 14.08.2026, 15:20

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фото: Getty Images

Россия может попытаться проверить единство НАТО.

В конце 2025 года Владимир Путин провел закрытое совещание, в ходе которого поставил российским спецслужбам и военным задачу на 2026 год — «развалить НАТО и ЕС изнутри». Одним из главных инструментов Кремля должна стать дестабилизация западных стран и проверка единства Альянса.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на официальных лиц двух стран, знакомых с содержанием встречи.

Россия может попытаться проверить единство НАТО

По данным издания, закрытое совещание состоялось в декабре 2025 года. Именно тогда Путин якобы поставил перед российскими военными и спецслужбами задачу по подрыву НАТО и Евросоюза изнутри.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на оценки американской разведки сообщал, что Россия может попытаться расколоть НАТО, проверив готовность союзников выполнять обязательства по взаимной обороне.

Среди возможных сценариев называли кибератаку, операцию с привлечением неопознанных вооруженных групп или ограниченное вторжение в одну из стран восточного фланга НАТО.

Цель такой операции, по оценкам западных спецслужб, может заключаться не только в нанесении непосредственного ущерба, но и в провоцировании политического кризиса внутри Альянса относительно того, как именно реагировать на действия Москвы.

После Украины одним из главных приоритетов Кремля является Молдова

По информации NYT, особое место в российских планах занимает Молдова. Представители западных спецслужб рассказали изданию, что в перечне внешнеполитических целей Кремля на первом месте остается захват Украины, а следующей целью является установление контроля над Молдовой.

По их данным, Путин до сих пор рассчитывает захватить юг Украины, чтобы создать сухопутный коридор в направлении Молдовы.

Западные разведчики считают Молдову стратегически важной для РФ из-за ее расположения между Украиной и страной НАТО и ЕС — Румынией. В случае установления контроля над Молдовой Россия могла бы использовать ее территорию в качестве плацдарма для дальнейшего давления на Украину и Запад.

Россия усиливает гибридные операции против Европы

Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер заявлял, что гибридные атаки на страны НАТО, особенно на восточном фланге, происходят фактически ежедневно.

По его словам, Москва все активнее проводит операции в «серой зоне», направленные на дестабилизацию европейских правительств и институтов, а также использует беспилотники для поиска слабых мест в системах безопасности.

На этом фоне Польша и страны Балтии усиливают защиту критически важной инфраструктуры, в частности дамб, газопроводов и электростанций.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя разведки одного из прибалтийских государств сообщало, что российские военные и спецслужбы рассматривают возможность провокации с использованием дронов украинского производства. По словам собеседника агентства, разрешение на такую операцию должно быть дано высшим руководством РФ, включая Путина.

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