Венгрия может разорвать контракт с «Росатомом» на строительство АЭС 14.08.2026, 15:45

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Петер Мадьяр

Фото: Getty Images

Петер Мадьяр заявил о серьезных вопросах к проекту.

Премьер Венгрии Петер Мадьяр поставил под сомнение соглашение, заключенное его предшественником Виктором Орбаном с российской госкорпорацией «Росатом» о расширении атомной электростанции «Пакш». Новое венгерское правительство проводит полный пересмотр проекта, включая его финансирование и проектирование, пишет Politico. «Планы были приняты несмотря на то, что атомные электростанции, которые не работают с замкнутой системой охлаждения и так сильно зависят от окружающей среды, больше не строятся в мире», — заявил Мадьяр. Несколько недель экстремальной жары и засухи привели к рекордно низкому уровню воды в Дунае, в результате чего выработка электроэнергии на венгерской АЭС «Пакш» сократилась на 10%.

Соглашение по «Пакш-2» было заключено еще до войны с Украиной. Проект предусматривает строительство двух новых реакторов. Соглашение между Венгрией и Россией было заключено в Москве в 2014 году. «Росатом» получил контракт на строительство двух энергоблоков, а Россия предоставила Венгрии государственное финансирование объемом до 10 млрд евро. В 2016 году Виктор Орбан называл расширение АЭС «сделкой века».

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что российская госкорпорация продолжает строительство двух новых реакторов по графику, несмотря на смену правительства Венгрии в апреле 2026 года. По его словам, бетонная подготовка пятого энергоблока выполнена более чем на 80%, работы по шестому блоку продолжаются, а производство компонентов реактора уже ведется. «Мы готовы к диалогу», — заявил Лихачев.

По словам Мадьяра, первоначально АЭС «Пакш-2» должна была начать работу в 2024 году. Вместо этого Венгрия потратила около 2,8 млрд евро на объект, который премьер описал как несколько складов и две большие бетонные ямы. «Я не вижу, чтобы они действительно соблюдали условия контракта», — сказал Мадьяр. Правительство Венгрии пересматривает проект с учетом его связей с Россией.

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