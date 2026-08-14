Рейтинг Трампа рухнул до исторического минимума 9 14.08.2026, 16:19

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Дональд Трамп

Его поддерживают лишь треть американцев.

Президента США Дональда Трампа поддерживают лишь 33% американцев - менее всего за оба его срока в должности. Около двух третей опрошенных заявили о несогласии с его политикой.

Об этом сообщает опрос The Economist/YouGov.

По результатам опроса, 33% американцев полностью или частично одобряют работу Трампа в должности президента. Это самый низкий показатель за время обоих его президентских сроков.

Не поддерживают политику президента 62% опрошенных - это рекордно высокий уровень неудовлетворения. Чистый показатель одобрения, то есть разница между «за» и «против» составляет минус 29 пунктов.

Для сравнения: на этом же этапе своего первого срока Трамп имел чистый рейтинг минус 10, а тогдашний президент Джо Байден - минус 17.

Самый низкий уровень поддержки президента был зафиксирован среди женщин, белых американцев и выпускников колледжей:

— среди демократов Трампа одобряют только 4%, а не одобряют 95%;

— среди независимых избирателей поддержка составляет 18% против 71% несогласных;

— среди республиканцев-сторонников движения MAGA, а это около 60% партии, поддержка остается высокой – 92%;

— среди республиканцев, не поддерживающих MAGA, а это около 30% партии, одобрение упало до 51%.

В начале года среди независимых избирателей Трампа поддерживали 32%, а не поддерживали 60%. Теперь эти показатели ухудшились.

Республиканцы, не связанные с MAGA, в начале второго срока Трампа поддерживали его почти единодушно – 90% одобрения против 6% несогласия. Сейчас эта часть партии разделилась почти поровну.

Полностью поддерживают работу Трампа лишь 17% американцев – это новый минимум за его второй срок. Среди республиканцев полностью одобряют президента менее половины – 48%.

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