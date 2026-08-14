Рейтинг Трампа рухнул до исторического минимума

Рейтинг Трампа рухнул до исторического минимума9
- 14.08.2026, 16:19
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Его поддерживают лишь треть американцев.
Президента США Дональда Трампа поддерживают лишь 33% американцев - менее всего за оба его срока в должности. Около двух третей опрошенных заявили о несогласии с его политикой.
Об этом сообщает опрос The Economist/YouGov.
По результатам опроса, 33% американцев полностью или частично одобряют работу Трампа в должности президента. Это самый низкий показатель за время обоих его президентских сроков.
Не поддерживают политику президента 62% опрошенных - это рекордно высокий уровень неудовлетворения. Чистый показатель одобрения, то есть разница между «за» и «против» составляет минус 29 пунктов.
Для сравнения: на этом же этапе своего первого срока Трамп имел чистый рейтинг минус 10, а тогдашний президент Джо Байден - минус 17.
Самый низкий уровень поддержки президента был зафиксирован среди женщин, белых американцев и выпускников колледжей:
— среди демократов Трампа одобряют только 4%, а не одобряют 95%;
— среди независимых избирателей поддержка составляет 18% против 71% несогласных;
— среди республиканцев-сторонников движения MAGA, а это около 60% партии, поддержка остается высокой – 92%;
— среди республиканцев, не поддерживающих MAGA, а это около 30% партии, одобрение упало до 51%.
В начале года среди независимых избирателей Трампа поддерживали 32%, а не поддерживали 60%. Теперь эти показатели ухудшились.
Республиканцы, не связанные с MAGA, в начале второго срока Трампа поддерживали его почти единодушно – 90% одобрения против 6% несогласия. Сейчас эта часть партии разделилась почти поровну.
Полностью поддерживают работу Трампа лишь 17% американцев – это новый минимум за его второй срок. Среди республиканцев полностью одобряют президента менее половины – 48%.