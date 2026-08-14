«Согреемся огнем российских НПЗ» 2 14.08.2026, 16:04

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Фото: t.me/AFUStratCom

ВСУ ответили на угрозы России заморозить Украину.

Российская сторона в очередной раз пригрозила нанести удары по Украине зимой и заявила о намерении атаковать объекты, связанные с ВСУ, тем самым отвергнув возможность завершения войны. Украинская сторона ответила на эти угрозы иронично, а в сети пользователи активно создают фотожабы на тему возможных атак.

В соцсетях уже шутят, что «греться» придётся пламенем российских НПЗ. Самые смешные мемы собрал OBOZ.UA.

В пятницу, 14 августа, Минобороны РФ опубликовало фото, на котором изображены «Шахеды». Россияне подписали снимок словами «зимой вас ждет заморозка», тем самым угрожая Украине массированными обстрелами с целью уничтожить энергетику и погрузить украинцев в холод.

Фото: t.me/AFUStratCom

Наше государство не заставило себя долго ждать с ответом: в частности, в Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Генерального штаба ВСУ подчеркнули, что тепло наши граждане получат от «огня российских НПЗ», атаки на которые, очевидно, будут продолжаться.

Фото: t.me/AFUStratCom

В сети также появились и другие интересные мемы, в которых украинцы намекнули, что самой России еще предстоит дожить до зимы, ведь удары Сил обороны на большие расстояния доставляют немало хлопот стране-агрессору, которая в настоящее время испытывает дефицит топлива.

Фото: социальные сети

Фото: социальные сети

Фото: социальные сети

Фото: социальные сети

Фото: социальные сети

Фото: социальные сети

Фото: социальные сети

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