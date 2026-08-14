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Минчанка провела в очереди к травматологу больше двух часов

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  • 14.08.2026, 16:27
  • 1,906
Минчанка провела в очереди к травматологу больше двух часов

Некоторым пришлось ожидать еще дольше.

Минчанка vlada_shi20 провела в очереди на прием в травмопункт 2-й поликлиники в Минске больше двух часов. Подробности она рассказала в Threads:

«А это нормально, что, чтобы попасть на прием в травмпункт во 2-ой поликлинике в Минске, нужно просидеть в очереди больше двух часов. А если еще и из другой поликлиники, то и больше.

Принимают блатных, проходных, «только спросить», но не людей с травмами.

Никого не волнует, что ты так ходил на работу с болью, сидишь у них в духоте, неприятных запахах, слушаешь стоны бабок, которым «только рецепт» в травмпункте! А в платных без направления на снимок не берут. Красота! Страна для жизни!»

Пользователи соцсети написали, что многие специалисты увольняются из больниц и поликлиник из—за низкой зарплаты. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Всем врачам, кому говорили «не нравится – увольняйтесь», наконец-то не понравилось, и они уволились.

— Пожинаем плоды, медики массово уходят в частные центры или вообще уходят из профессии. Это только начало.

— В этом году — еще и недобор в некоторых местах... А после выпуска — кто в декрет, кто выкупает себя.

— Как говорится, бойтесь своих желаний. Сбылось народное пожелание «не нравится — увольняйтесь!»

— Очень надеюсь в соседних Литве и Польше станет больше счастливых беларусских врачей.

— Нормально.в районных центрах очередь к узким специалистам больше месяца в лучшем случае.

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