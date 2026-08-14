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Российские спецслужбы заказали убийство рэпера Kyivstoner в Польше

  • 14.08.2026, 16:57
  • 3,646
Российские спецслужбы заказали убийство рэпера Kyivstoner в Польше
Kyivstoner

Предполагаемого киллера задержали в Варшаве.

Украинский видеоблогер и рэпер Киевстонер (Kyivstoner, настоящее имя - Альберт Васильев) во время пребывания в Польше мог стать целью наемного убийцы, действовавшего по заказу российских спецслужб, передает RMF FM.

По данным польского издания, предполагаемого исполнителя преступления, родом из Донбасса, задержали сотрудники полиции при содействии Агентства внутренней безопасности Польши.

По версии польских правоохранителей и журналистов, Васильев оказался в поле зрения российских спецслужб из-за обвинений ФСБ в организации и контроле логистики поставок беспилотников в Московскую область. Утверждалось, что дроны планировали использовать для атак на стратегические объекты в Москве и в ее окрестностях.

Предположительно, беспилотники должны были переправляться из Словакии через Польшу и Беларусь. Впоследствии российские власти внесли музыканта в список лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности.

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