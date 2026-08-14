В Беларуси объявили войну еще двум растениям 4 14.08.2026, 16:49

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Для инвазивных видов ввели новые ограничения.

В Беларуси расширили перечень растений, которые запрещено намеренно распространять в природной среде.

Соответствующее постановление Минприроды опубликовано 14 августа на Национальном правовом интернет-портале.

В список попали два инвазивных вида – амброзия полыннолистная и дуб красный. Оба способны вытеснять местные растения и нарушать привычную экосистему.

Чем опасна амброзия

Амброзия полыннолистная вырастает от 20 см до 1,5 м и довольно быстро осваивает новые территории. Мощная корневая система забирает много воды и питательных веществ, из-за чего почва иссушается, а ее плодородие снижается.

Также растение создает проблемы на лугах и пастбищах. Оно вытесняет злаковые и бобовые травы, а содержащиеся в листьях горькие эфирные масла снижают качество сена.

Есть опасность и для человека. Пыльца амброзии – сильный аллерген, который может вызывать ринит, конъюнктивит и бронхиальную астму.

Теперь этому «чужаку» официально объявили войну. Согласно постановлению, амброзию нельзя ввозить в страну, высаживать и распространять в природе.

А что не так с дубом

Красный дуб – выходец из Северной Америки. Дерево вырастает до 30 м и может прожить до 300 лет.

Вид довольно неприхотлив: отлично переносит засуху, может расти в тени и не боится холодов. Такая «живучесть» и создает проблемы для местной флоры.

Красный дуб мешает возобновлению других древесных растений и развитию кустарникового яруса.

Именно поэтому для него вводят ограничения. Правда, действовать они будут не по всей стране. Высаживать и распространять красный дуб запретят на особо охраняемых природных территориях, если это предусмотрено планами управления ими.

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