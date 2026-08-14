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ЖЭС отказывается выплачивать минчанке компенсацию за потоп

7
  • 14.08.2026, 17:32
  • 2,340
ЖЭС отказывается выплачивать минчанке компенсацию за потоп

Квартиру затопило еще весной.

Минчанка illuvuf полгода не может дождаться от своего ЖЭС компенсации за потоп в квартире из-за протекшей крыши «хрущевки».

«Минск, поделитесь советом, - пишет она. - Живу на пятом этаже в «хрущевке», этой зимой (видимо из-за сильных морозов) что-то произошло с крышей, и при потеплении меня затопило. Текло несколько дней подряд, в ЖЭС разводили руками, сказали ждать весны.

Весны я дождалась, подписала дефектный акт, пообещали выплатить деньги за ущерб, и вопрос застыл. Главный инженер меня игнорит и говорит, что не он отвечает за выплаты».

Минчанка спросила у пользователей сети, куда ей обратиться и как долго ждать выплат.

«Я вам больше скажу, - добавила она в одном из комментариев. - Когда они приехали, все что мне сказали: ждите весны, хорошего вам мужа и удачи. На мой вопрос «Как жить в таких условиях до полноценного потепления?» (дело было в январе) ответа не дали. Так и жила».

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