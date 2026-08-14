Wildberries, Ozon и «Авито» попросили сотни миллиардов из бюджета РФ 4 14.08.2026, 17:37

3,518

Маркетплейсы хотят компенсаций после атак БПЛА.

Крупнейшие компании электронной торговли обратились в правительство с просьбой о выделении безвозмездных помощи из федерального бюджета, чтобы компенсировать ущерб продавцов от атак БПЛА.

Как пишут «Ведомости», с официальным письмом к премьеру Михаилу Мишустину обратилась Ассоциация цифровых платформ (АЦП), куда входит Ozon, «Яндекс», «Авито», «Купер», а также Wildberries, который в результате атак дронов ВСУ лишился всех крупных складов.

По задумке АЦП, размер выплат из бюджета должен определяться на основе фактического ущерба и масштаба деятельности пострадавшей компании. Также ассоциация просит кабмин предоставить пострадавшим предпринимателям отсрочку или рассрочку по налогам и обязательным платежам по меньшей мере на полгода и отменить начисление пени и штрафов за период, когда было нарушено нормальное функционирование бизнеса.

Сумма, которую просит АЦП, оценивается в сотни миллиардов рублей. По оценкам Data Insight, на складах Wildberries после серии украинских налетов сгорели товары на 445-507 млрд рублей. Ассоциация поставщиков товаров для торговли на электронных площадках (АПТЭП) оценивает потери продавцов еще выше — 600–700 млрд рублей.

При этом сама Wildberries, потерявшая около трети складских мощностей, понесла прямые убытки на 147-223 млрд рублей, согласно оценке DataInsight. Эта сумма возрастает до 278 млрд рублей, если учесть демонтаж, вывоз отходов и рекультивацию пострадавших территорий.

Хотя основательница Wildberries Татьяна Ким обещала помощь пострадавшим селлерам, в реальности денег на такие расходы у компании нет: ее собственные убытки «съедают» всю годовую прибыль (175 млрд рублей в прошлом году), а потери продавцов — превышают эту сумму в несколько раз. По данным АПТЭП, Wildberries выплатила предпринимателям 2-30 тысяч рублей, что не покрыло и 20% их убытков.

У России нет достаточно средств, чтобы спасти пострадавших продавцов маркетплейса Wildberries, сообщал ранее Reuters источник, близкий к Кремлю.

По его словам, случившееся с маркетплейсом, который контролирует половину рынка электронной коммерции в стране, — это «серьезный удар по экономике». «Будет волна банкротств. Ни у кого нет таких денег, чтобы поддержать селлеров», — сказал источник.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com