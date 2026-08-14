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Турция сокращает закупки российской нефти

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  • 14.08.2026, 17:49
Турция сокращает закупки российской нефти

В июле было поставлено лишь около 900 тысяч тонн.

Турция в июле сократила закупки нефти из российских портов и планирует сократить их еще больше в августе после того, как атаки украинских дронов нарушили экспорт с черноморских терминалов России, пишет Reuters.

Украина в июле активизировала удары по черноморскому терминалу России, что привело к недельной остановке экспорта с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и нестабильным отгрузкам из порта Новороссийск. В результате июльские отгрузки нефти КТК сократились на 20%.

Турция, один из основных покупателей сортов нефти КТК и Urals, получила из российских портов в июле лишь около 900 тысяч тонн нефти, тогда как в июне этот показатель составлял 1,2 миллиона тонн. Из них из Черного моря поступило чуть более 300 тысяч тонн по сравнению с 600 тысячами тонн в июне.

В августе Турция получит из черноморских портов России около 200 тысяч тонн нефти. Два ожидаемых танкера будут перевозить казахстанскую нефть KEBCO, тогда как отгрузки CPC Blend или Urals в Турцию в этом месяце не запланированы. Впрочем, эти данные могут быть обновлены позже.

По словам трейдеров, Турция диверсифицирует поставки, чтобы компенсировать последствия черноморского кризиса, и в августе осуществит редкие закупки нефти в Бразилии и Гайане.

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