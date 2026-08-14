Лукашенко «надули» на Гомельщине 7 14.08.2026, 18:22

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Фото: Getty Images

Диктатору показали силосные ямы частного фермера.

Визит Лукашенко на Гомельщину в августе 2026 года запомнился неожиданной деталью: шатер для мероприятия с участием правителя разместили прямо рядом с огромной силосной ямой местной фермы.

В качестве фона для визита использовали зажиточное частное хозяйство фермера Михаила Шруба в деревне Хильчицы — показательный, хорошо обустроенный объект.

Авторы из «Флагштока» отмечают: если бы подобный «трюк» с демонстрацией силосных ям попытались повторить на территории обычных государственных агрохозяйств, результат мог бы оказаться куда менее оптимистичным — намекая, что реальное состояние дел в госсекторе сельского хозяйства может существенно уступать показательной картинке, продемонстрированной во время визита.

Ранее сайт Charter97.org писал, что диктатора Лукашенко в очередной раз обманули во время показушного визита на «Горизонт».

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