Лукашенко снова включил ретрансляторы? 5 14.08.2026, 18:32

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Над Беларусью появились «Шахеды».

Украинские мониторинговые каналы сообщают, что в Беларуси снова заработали ретрансляторы, которые используются для управления российскими дронами-камикадзе типа «Шахед». Об этом сообщает Telegram-канал «Оперативний інформ».

«По состоянию на сегодня в Гомельской области Беларуси зафиксирована работа двух ретрансляторов, которые используются для управления «Шахедами» в Mesh-сети».

Mesh-сеть – это децентрализованная сеть связи, в которой несколько узлов соединяются друг с другом и могут передавать сигнал дальше, выполняя роль своеобразных ретрансляторов: данные могут идти не через один центральный пункт, а по нескольким маршрутам.

Кроме того, каналы сообщают о российском БПЛА, который некоторое время находился в небе над территорией Беларуси. В 15:19 по белорусскому времени он перелетел на территорию Украины в направлении бывшей деревни Клывыны, которая находится в зоне отчуждения.

Напомним, что в витебских пабликах местные жители сообщили, что в ночь на 14 августа слышали беспилотник, звук был похож на двигатель мопеда. В государственных медиа никакой информации об этом нет.

19 июня Владимир Зеленский поставил Александру Лукашенко ультиматум: в течение недели демонтировать ретрансляторы в приграничных районах Беларуси. Зеленский предупредил, что в случае невыполнения требования Украина «сделает это сама». Согласно его заявлению от 24 июня, с 22 июня ретрансляторы в Беларуси перестали работать, однако информации о том, были ли они демонтированы, отключены белорусскими властями или уничтожены, не было.

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