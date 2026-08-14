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Ночью над Беларусью снова пролетел беспилотник

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  • 14.08.2026, 13:45
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Ночью над Беларусью снова пролетел беспилотник

Характерный гул слышали жители сразу нескольких городов.

Жители Витебской области сообщили в соцсетях, что в ночь на 14 августа слышали гул пролетавшего беспилотника, заметил «Флагшток». Характерный звук дрона, как утверждают пользователи, был слышен около 1-2 часов ночи в Витебске, Сенно, Бешенковичах и других населенных пунктах в восточной части региона.

Также о пролете беспилотника с бензиновым двигателем «как у мопеда» сообщали жители Старых Дорог и Бобруйска — эти города находятся южнее. О точном времени движения БпЛА над этой местностью информации нет.

Известно, что той же ночью Ленинградскую область России атаковали более 50 украинских беспилотников, в результате загорелся порт Усть-Луга. Один из дронов залетел в Латвию, где его сбили истребители НАТО.

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