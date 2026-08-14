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Доллар и евро в Беларуси взлетели до пятимесячных максимумов

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  • 14.08.2026, 13:20
  • 4,508
Доллар и евро в Беларуси взлетели до пятимесячных максимумов

Российский рубль рухнул до минимума за полтора года.

В пятницу, 14 августа, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) доллар и евро снова подорожали и обновили максимумы почти за пять месяцев. Китайский юань поднялся до максимального уровня примерно за полтора года. Российский рубль, напротив, продолжил снижение и оказался на минимуме за полтора года.

Итоги торгов 14 августа выглядят так:

1 доллар – 2,9906 рубля (+0,46%, или +1,36 копейки);

1 евро – 3,4448 рубля (+0,46%, или +1,58 копейки);

100 российских рублей – 3,5719 рубля (-0,42%, или -1,50 копейки);

10 китайских юаней – 4,4703 рубля (+0,47%, или +2,11 копейки).

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