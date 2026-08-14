В Минске продают необычное историческое здание 1 14.08.2026, 14:06

2,282

Фото: e-auction.by

Когда-то здесь размещались сразу несколько пожарных подразделений.

На площадке по продаже имущества БелЮрОбеспечение появился любопытный лот. В Минске продают здание бывшей пожарной части, заметоло издание Blizko.by.

Лот называется бесхитростно «Незавершенное законсервированное капитальное строение в г. Минске» и находится по ул. Жилуновича, 2/7. Это на территории подшипникового завода.

Отмечается, что это здание неустановленного назначения. Общая площадь составляет 847 квадратных метров. Правообладателем является белорусское ООО «Нордстром Уинд».

Согласно фотографиям и поэтажным планам, в центре здания имеется большой холл-атриум, а по периметру размещены кабинеты.

Хоть в объявлении и едином госрегистре недвижимости и сказано, что это здание неустановленного назначения, в архитектурхын базах есть более точные сведения.

Изначально тут размещалась пожарная команда 11-го государственного подшипникового завода. С 1969 г. — пожарные команда №3 и инспекция Заводского района. С 1979-го здесь также находились пожарные часть №12 и инспекция Партизанского района. После переезда пожарных части и инспекции с 1985 года здание использовалось как административное.

Фото: e-auction.by

В 2010-2011 годах прошла реконструкция с использованием вентфасада из керамогранита. На старом фото можно видеть, как выглядело здание пожарной части до этой переделки. В центральной части можно видеть несколько широких ворот для проезда пожарных машин.

Было — стало.

Фото: e-auction.by

Стартовая цена лота составляет 1.765.000 рублей. Также победитель торгов должен будет оплатить затраты на обслуживание ЭТП и затраты на организацию и проведение торгов. Таким образом, минимальная итоговая сумма, по которой лот достанется покупателю, составляет 1.782.700 рублей, или примерно 598.623 тысячи долларов по актуальному курсу Нацбанка Беларуси.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com