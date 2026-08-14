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В Минске продают необычное историческое здание

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  • 14.08.2026, 14:06
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В Минске продают необычное историческое здание
Фото: e-auction.by

Когда-то здесь размещались сразу несколько пожарных подразделений.

На площадке по продаже имущества БелЮрОбеспечение появился любопытный лот. В Минске продают здание бывшей пожарной части, заметоло издание Blizko.by.

Лот называется бесхитростно «Незавершенное законсервированное капитальное строение в г. Минске» и находится по ул. Жилуновича, 2/7. Это на территории подшипникового завода.

Отмечается, что это здание неустановленного назначения. Общая площадь составляет 847 квадратных метров. Правообладателем является белорусское ООО «Нордстром Уинд».

Согласно фотографиям и поэтажным планам, в центре здания имеется большой холл-атриум, а по периметру размещены кабинеты.

Хоть в объявлении и едином госрегистре недвижимости и сказано, что это здание неустановленного назначения, в архитектурхын базах есть более точные сведения.

Изначально тут размещалась пожарная команда 11-го государственного подшипникового завода. С 1969 г. — пожарные команда №3 и инспекция Заводского района. С 1979-го здесь также находились пожарные часть №12 и инспекция Партизанского района. После переезда пожарных части и инспекции с 1985 года здание использовалось как административное.

Фото: e-auction.by

В 2010-2011 годах прошла реконструкция с использованием вентфасада из керамогранита. На старом фото можно видеть, как выглядело здание пожарной части до этой переделки. В центральной части можно видеть несколько широких ворот для проезда пожарных машин.

Было — стало.

Фото: e-auction.by

Стартовая цена лота составляет 1.765.000 рублей. Также победитель торгов должен будет оплатить затраты на обслуживание ЭТП и затраты на организацию и проведение торгов. Таким образом, минимальная итоговая сумма, по которой лот достанется покупателю, составляет 1.782.700 рублей, или примерно 598.623 тысячи долларов по актуальному курсу Нацбанка Беларуси.

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